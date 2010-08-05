На Полтавщині почали молитися про дощ і зниження температури

У Полтавській єпархії почали молитися про дощ і зниження температури

Як повідомив архієпископ Полтавський і Миргородський ФІЛІП, за його наказом в усіх храмах Полтавської єпархії Української Православної Церкви почалися служити молебні, які споконвіку служилися під час засухи ("Під час бездощів`я")

У районних центрах, селах і селищах архієпископ наказав служити згадані молебні у полях, а також служити "Чин обходу засіяних полів".

Архієпископ наказав священикам єпархії залучати до участі у молебнях працівників сільського господарства, представників влади, запрошувати всіх прихожан до участі у спільній молитві, роз`яснювати її значення і силу, нагадувати про необхідність покаяння тощо.

«Цього року Господь послав нам великі випробування для Полтави. Земля наша охоплена згубними стихійними бідами - неймовірною спекою і засухою. Знаючи, що Господь відпускає це за гріхами нашими, водночас сподіваємося, що Він, Щедрий, Милостивий і Довготерпимий, і не залишить наших смиренних молитов і не допустить страждань безневинних людей», - сказав архієпископ Полтавський і Миргородський ФІЛІП.