У МНС наполягають, що Київ затягло «російським» димом

В Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій України пов’язують смог над Києвом із пожежами у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Державної гідрометеорологічної служби МНС В’ячеслав ЛІПІНСЬКИЙ.

«Ми бачимо повідомлення від нашого сусіда (Російська Федерація - УНІАН), де горять сотні тисяч гектар. Там дійсно дуже велика задимленість. Вона поширюється на багато російських території та прилеглі українські території», - сказав В.ЛІПІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що задимленість є на території Чернігівської області. «Таким чином, те повітря, яке хоч повільно, але рухається, може донести невелику частину концентрації й до Києва», - наголосив В.ЛІПІНСЬКИЙ. При цьому він зазначив, що частина смогу над Києвом також від пожеж поблизу столиці. «Наші пожежі у порівнянні з російськими масштабами зовсім інші», - сказав В.ЛІПІНСЬКИЙ.

Цю ситуацію підтвердив також заступник міністра з надзвичайних ситуацій Віталій РОМАНЧЕНКО. «Наявний російський фактор диму», - наголосив він.