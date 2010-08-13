Суд залишив під вартою підозрюваного у вибуху в церкві

Апеляційний суд Запорізької області залишив під вартою підозрюваного у скоєнні вибуху у Свято-Покровському храмі Запоріжжя Євгена ФЕДОРЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в Запорізькій області.

Таким чином, як зазначається у повідомленні, суд не задовольнив апеляцію адвоката Є.ФЕДОРЧЕНКА Лариси ШЕВЧУК.

Як зазначили в ЦГЗ, в ході засідання звинувачуваний заявив про те, що начебто визнання у нього вибивали силою. Мовляв, саме тому на засіданні Жовтневого районного суду він був вимушений зізнатися у скоєнні злочину. Адвокат вимагала переглянути обраний запобіжний захід та звільнити підзахисного на підписку про невиїзд.

Втім суд не знайшов причин для скасування рішення суду попередньої інстанції і залишив підозрюваного під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Свято-Покровському храмі УПЦ МП в Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. В результаті 1 людина - черниця місцевого монастиря – загинула. Ще 8 прихожан і служителів церкви отримали поранення і травми.