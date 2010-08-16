Викрадену картину Караваджо повернуть в Україну через півтора роки

Картина геніального Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди», викрадена з Одеського музею західного і східного мистецтва, буде повернена до України не раніше ніж через півтора роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор музею Володимир ОСТРОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Одесі.

«Це пов`язано з критичним станом картини – фарба на згинах на 60-80 відсотків втратила зв`язок з полотном», - додав В.ОСТРОВСЬКИЙ.

Картина знаходиться в Державній картинній галереї Берліна, але, за оцінками фахівців, «нетранспортабельна - фарба при переміщенні обсипається», зазначив він. З урахуванням цього, фахівці берлінського музею запропонували безплатно зафіксувати шар фарби картини.

За словами директора музею, можливий і інший варіант: полотно в берлінській галереї відреставрують, а як розрахунок за виконання таких робіт Міністерство культури і туризму України надасть галереї ексклюзивне право першої виставити врятованого шедевру. Відповідну пропозицію дирекція Одеського музею західного і східного мистецтва виклала в листі, надісланому керівництву Мінкультури України, оскільки музей не має достатньо коштів, аби сплатити реставрацію картини.

За словами В.ОСТРОВСЬКОГО, якщо міністрам культури України і ФРН не вдасться досягти відповідної домовленості, то картина із зафіксованим шаром фарби буде передана Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ під час майбутнього візиту до Німеччини.

При цьому слід врахувати, що в Україні реставрація картини може продовжуватися кілька років через відсутність належної бази в Київському реставраційному центрі.

В.ОСТРОВСЬКИЙ також підкреслив, що і одеські мистецтвознавці, і мистецтвознавці з Державної картинної галереї Берліна, де знаходиться картина, не сумніваються, що цей шедевр належить пензлю геніального Мікеланджело Мерізі да Караваджо.

Як повідомляв УНІАН, шедевр геніального Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» вартістю близько 100 млн. дол. був викрадений у ніч на 4 серпня 2008 року. Картину вдалося викрасти через недостатньо надійну охорони експонатів музею.

Пізніше фахівці висунули гіпотезу, що полотно під час крадіжки було пошкоджене і вивезене за межі території України.

25 червня в Берліні працівниками МВС України спільно з правоохоронними органами Німеччини було затримано троє громадян України і одного громадянина ФРН, які викрали картину Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».