Янукович про сиріт, шефів і меценатів

Ближчим часом в Україні буде кардинально змінюватися концепція розв’язання проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав на селекторній нараді з головами ОДА, згадавши про ситуацію в інтернаті для дітей з порушеннями центральної нервової системи у Ніжині Чернігівської області.

«Ми ближчим часом будемо міняти концепцію по дітях-сиротах, зокрема оздоровлюватимемо їх. Йдеться про створення такої системи, за якої б вони цілий рік мали можливість бути під наглядом лікарів», - зазначив глава держави,

«Ми скоро розглянемо це питання, і я вважаю, що вже на наступний рік ми багато чого на майбутнє зробимо», - наголосив Президент, додавши, що планує працювати з цього питання спільно з керівниками областей.

Глави держави висловився за доцільність відродження в Україні практики закріплення за тим чи іншим дитячим сирітським закладом шефів, як це робилося раніше. На його думку, за цю справу могли б, зокрема, взятися органи СБУ, МВС, прокуратури.

«Треба підключити меценатів. Над цими питаннями потрібно працювати», - сказав Президент, підкресливши, що діти-сироти в нашій державі мають бути забезпечені всім необхідним.

Як повідомляв УНІАН, протягом 11-16 серпня з Ніжинського дитячого інтернату, де живуть особи з ураженнями центральної нервової системи, було госпіталізовано 16 дітей та дорослих з діагнозом “гостра респіраторна вірусна інфекція”.