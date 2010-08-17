У Закарпатті оголосили штормове попередження: сильні опади
09:59, 17 серпня 2010Суспільство
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Очікують підняття рівня води
У Закарпатті на сьогодні оголосили штормове попередження з приводу сильних опадів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.
Як йдеться у повідомленні, 17-го серпня по Закарпатській області очікуються сильні зливи та шквали 19-24 м/с.
Крім того, в окремих пунктах можливий град.
Також, за даними Центру, на річках області відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.
При сильних зливах, за даними Центру пропаганди МНС, на малих річках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення селів.
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