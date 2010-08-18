Заборгованість із зарплати працівникам ЖКГ становить 116 млн. грн.
02:10, 18 серпня 2010Суспільство
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Про це повідомив профільний міністр
Станом на 1 серпня, заборгованість із зарплати працівникам житлово-комунального господарства в Україні становила 116 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.
За його словами, із загальної суми заборгованості борги працівникам підприємств комунальної енергетики становлять 12 млн. грн., житлового господарства – 17 млн. грн., водопровідно-каналізаційного господарства – 21 млн. грн.
Міністр уточнив, що заборгованість із зарплаті зросла у Донецькій області, не змінилася – у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Луганській, Одеській і Харківській областях.
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