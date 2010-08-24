Нафтогаз "накинув оком" на родовища в Астраханській області

НАК «Нафтогаз України» розглядає питання розробки нафтогазових родовищ в Астраханській області РФ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі органів державної влади Астраханської області за результатами зустрічі посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА з губернатором Астраханської області Олександром ЖИЛКІНИМ і віце-губернатором - головою уряду Астраханської області Костянтином МАРКЕЛОВИМ 19 серпня.

«Обговорювалося й питання розвитку спільної нафтогазової галузі шляхом розробки родовищ в Астраханській області за допомогою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка є провідним підприємством українського паливно-енергетичного комплексу», йдеться в повідомленні.

Також особливу увагу під час переговорів було приділено суднобудівній галузі. «Астраханська область має позитивний досвід у даній сфері. Щорічно на астраханських верфях працює до 200 кваліфікованих суднобудівників з України», наголошується в повідомленні.

В зв`язку з цим В.ЄЛЬЧЕНКА зацікавило питання про працевлаштування українських висококваліфікованих фахівців на астраханських підприємствах. Акцент було зроблено й на відновленні популяції осетрових видів риб в Азовському морі за допомогою фахівців ФГУП «КаспНДРГ» на базі науково-експериментальної бази «БІОС».

Також В.ЄЛЬЧЕНКО запропонував Астраханській області представити спільні проекти на виставці у Всеросійському виставковому центрі в Москві. Ще одну важливу тему було порушено під час розмови – розвиток міжрегіональної співпраці, зокрема, налагодження взаємозв`язків Астраханської області з Дніпропетровською і Рівненською областями.

«Нам треба дуже швидко відновлювати регіональні зв`язки, які з огляду на багато причин, і політичних і пов`язаних зі світовою економічною кризою, були ослаблені. Щоб ні в кого не було сумніву, що прагнення до нормальної співпраці між Росією і Україною - це не просто гасло, що воно дає реальні результати для громадян двох наших країн», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

При цьому посол додав, що це особливо важливо напередодні робочого візиту делегації Астраханської області до Рівненської області, який відбудеться цього тижня.

Сторони окреслили основні напрями взаємовигідної співпраці Астраханської області і України, зокрема на міжрегіональному рівні: суднобудування, транспорт, торгівля, туризм, гуманітарні й культурні контакти.

Після обміну пропозиціями делегація Посольства України відвідала центр «БІОС», де гості ознайомилися з процесом відтворення осетрових, а також підприємство ВАТ «Група Каспійська Енергія».