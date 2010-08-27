У кочегарці сільської школи знайшли кістки мамонта доби палеоліту

У селі Оболоння Коропського району Чернігівської області під час копання ями для буріння свердловини у приміщенні кочегарки місцевої школи на глибині 1,5 метрів було знайдено кістки та бивень мамонта часів палеоліту.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку на місце знахідки прибули співробітники Мезинського національного природного парку. Пізніше до села приїхали фахівці Інституту археології Національної академії наук України на чолі з молодшим науковим співробітником відділу археології Кам`яного віку Дмитром СТУПАКОМ, повідомляють місцеві ЗМІ.

За його словами, виявлені кістки тварини датуються верхнім палеолітом, їхній вік сягає 13-15 тисяч років. Найбільш унікальна знахідка – бивень, на ньому є різьблення. Проте, що саме зобразили наші далекі пращури, достеменно невідомо.

Науковці припускають, що на місці, де знайшли кістки і бивень мамонта, була стоянка древніх людей, і вважають, що бивень був культовою річчю.

Знахідки планують передати до Музею археології НАН України, а на місці їх виявлення наступного року - провести археологічні розкопки.