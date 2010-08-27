"Іванків" дасть змогу розпочати відродження Полісся

Влада Київщини розпочинає реалізацію інвестиційних проектів з вирощування сільськогосподарської продукції в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в селищі Іванків Київської області голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК презентував інвестиційний проект «Іванків».

Метою проекту є створення в районах поліської зони умов для збільшення обсягів виробництва конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції за рахунок впровадження зонально-адаптованих, ресурсно- та енергоощадних, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання тварин у відповідності до вимог міжнародних стандартів.

А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що реалізація пілотного проекту «Іванків» дозволить почати відродження поліського краю в цілому.

Губернатор підкреслив, що сьогодні на території Іванківського району 360 тис. га землі, придатної для вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції, однак більша частина її не використовується.

«На сьогоднішній день ця територія є екологічно безпечною (Іванків знаходиться неподалік ЧАЕС – УНІАН)», - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, щорічно на цій території проводяться аналізи врожаю, які засвідчують, що продукція придатна для використання.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що реалізовувати проект «Іванків» буде концерн «Агро-Союз», для проекту знадобиться близько 50 млн. дол., які будуть залучені під гарантії держави. Проект передбачає розвиток кормового і зернового комплексу в Іванківському районі на площі 16 тис. га, м’ясо-молочного комплексу на 1200 корів та 600 бичків, свинокомплексу на 2400 основних свиноматок, організацію переробки м’яса та молока.

Губернатор Київщини прогнозує, що проект буде реалізовано впродовж року-півтора.

За його словами, подібні проекти влада Київщини планує реалізовувати в різних районах області.

Говорячи в цілому про Київську область, А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що завдяки приходу нової команди ситуація покращилась порівняно з минулим роком. Він наголосив, що в області планується зібрати 2,2-2,3 млн. тонн зернових. Зокрема, вже завершено збір пшениці – зібрано 1,1 млн. тонн, також планується зібрати 180 тис. тонн кукурудзи, 145 тис. тонн цукрового буряку. При цьому А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що в цьому році посіви озимих склали на 30 тис. га менше, ніж в попередньому році.

А.ПРИСЯЖНЮК також нагадав, що 9 вересня в Києві відбудеться бізнес-форум, на якому будуть представлені більше 20 інвестиційних проектів. Крім того, він повідомив, що вже підписано договорів на суму понад мільярд доларів на розвиток різноманітних проектів в Київській області.