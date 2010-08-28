Підпільна порностудія транслювала замовлення в режимі он-лайн

У Комсомольську Полтавській області міліція виявила підпільну порностудію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області заявив начальник відділу боротьби з торгівлею людьми облуправління міліції Ігор МОСТОВИЙ.

«Ми ліквідували підпільну порностудію, звідки через інтернет на замовлення клієнтів у реальному часі транслювалися порнографічні сцени. Хвилина такого «задоволення» для американських клієнтів коштувала 1,5 дол.», - сказав І.МОСТОВИЙ.

Він також відзначив, що організатором порностудії був 35-річний житель Комсомольська, який з 2003 по 2008 роки переховувався в Росії від українського правосуддя, а потім повернувся назад на Батьківщину.

«Учасників зйомок, дівчат у віці від 18 до 22 років, власник порностудії заманював до себе щедрими обіцянками, а потім силоміць утримував, підмішуючи в їжу наркотики або погрожуючи фізичною розправою. Одна з таких дівчат не витримала знущань і вчинила самогубство, викинувшись з вікна», - сказав І.МОСТОВИЙ.

Зараз міліція затримала власника квартир, охоронця і водія.

За цим фактом порушено 2 кримінальні справи за статтями 146 і 301 ч.3 Кримінального кодексу України.