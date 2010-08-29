Випускників коледжу зарахували на другий курс Академії ВМС

66 курсантів-першокурсників прийнято цього року в Академію Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова, єдиний в країні вуз, де готують майбутніх військово-морських офіцерів.

Як передає кореспондент УНІАН, 62 курсанти - вчорашні випускники середніх шкіл і військових ліцеїв з практично всіх регіонів України - сьогодні в урочистій обстановці склали присягу на вірність українському народу. Привітати з цим знаменним у житті юнаків подією прибули представники командування ВМС України, командування Академії ВМС імені П.С.Нахімова, місцевої виконавчої влади, батьки, рідні і близькі, ветерани флоту і Збройних Сил, представник УПЦ МП.

Начальник академії контр-адмірал Сергій ТАРАНЕНКО в інтерв`ю журналістам повідомив, що в липні цього року із стін академії було випущено 52 лейтенанти, при цьому 19 з них направлено для проходження служби в Державну прикордонну службу. Крім того, за інформацією С.ТАРАНЕНКА, з коледжу академії цього року було випущено 39 чоловік, які нині служать старшинами на кораблях і в частинах ВМС України. 29 осіб продовжуватимуть навчання на 2-у і 3-у курсах коледжу, і готуватимуться до служби на флоті (цього року набір на 1-й курс коледжу академії не здійснювався - УНІАН).

Контр-адмірал додав, що цього року було вдвічі більше випускників коледжу (ніж була можливість їх прийняти), які виявили бажання навчатися в академії на офіцера. «Кращі з них були зараховані одразу на другий курс, і, таким чином, всі вакантні місця, які були на 2-у курсі, зараз заповнені, і ми стовідсотково готуємо держзамовлення з підготовки офіцерів», - сказав С.ТАРАНЕНКО.

Раніше С.ТАРАНЕНКО в інтерв`ю ЗМІ повідомляв, що в 2009 році загалом до інституту (тоді нинішня Академія ВМС імені П.С.Нахімова мала статус інституту і називалася Севастопольський військово-морський інститут імені П.С.Нахімова - УНІАН) і коледжу було зараховано 68 курсантів. З них - 15 випускники військових ліцеїв, 3 військовослужбовці контрактної служби, і 50 - випускники загальноосвітніх шкіл з усіх регіонів України.