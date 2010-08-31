Кондитери подивилися правді в очі - і зробили невтішний висновок

Зростання цін на продовольче зерно і борошно змусить українських кондитерів поступово підвищувати ціни на свою продукцію.

Таку думку висловила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

За словами А.КОВАЛЕНКО, останнім часом відбувся різкий стрибок цін на зерно і борошно. «Якщо ще півтора місяці тому продовольчу пшеницю можна було придбати по 1200-1300 грн. за тонну, то зараз офіційна ціна становить 1500-1550 грн., але за нею немає пропозиції, тобто виробники займають вичікувальну позицію. І постачальники борошна гарантують ціну тільки на тиждень вперед, що вносить додаткову невизначеність», – сказала вона.

Президент компанії зазначила, що в даному випадку грають роль не спекулятивні інтереси, а об`єктивні обставини, оскільки, зважаючи на складні погодні умови – суворі морози взимку і посушливе літо, основним країнам – виробникам зерна довелося коригувати свої плани на врожай. Крім того, додала вона, ситуація посилюється постійним зростанням цін на енергоносії.

«Потрібно дивитися правді в очі: у таких умовах утримувати ціни на колишньому рівні кондитерам не вдасться», – вважає А.КОВАЛЕНКО.

На її думку, вітчизняні виробники кондитерських виробів постараються не допустити різких коливань цін на свою продукцію, проте будуть вимушені з певною періодичністю підвищувати їх на 3-4%.