130 угорських банкоматів потрапили в Україну буцімто через Панаму

Дніпропетровська митниця порушила кримінальну справу за фактом ввезення в Україну понад 130 банкоматів із заниженням їхньої реальної вартості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, Дніпропетровська митниця оформила ввезення товару «пристрої для автоматичної видачі банкнот – банкомати» угорського виробництва в кількості 131 шт. на адресу одного з дніпропетровських підприємств.

Підставою для ввезення товару став контракт між цим підприємством та панамською компанією, згідно інвойсів якої сумарна вартість банкоматів становила 144 тис. доларів США. Саме ця вартість була задекларована українським митним органом і стала основою для нарахування та сплати митних платежів до держбюджету України.

З метою перевірки достовірності даних про вантаж був зроблений запит до митних органів Угорщини. За інформацією, отриманою від угорських колег, митникам стало відомо, що з території Угорщини банкомати були вивезені на підставі інвойсів ірландської компанії, виставлених панамській фірмі, на загальну суму понад 3 млн. доларів США. За цими інвойсами одержувачем товарів було згадане дніпропетровське підприємство, а от в графі з інформацією про адресата інвойсу поряд з панамською фірмою вже фігурувала київська компанія.

Тобто виходило, що панамська компанія закупила товари в Ірландії, а в подальшому перепродала їх дніпропетровському підприємству, але вже у 21 раз дешевше, ніж придбала.

На запит Держмитслужби України митні органи Ірландії повідомили, що насправді ірландська сторона продала 131 банкомат безпосередньо київській компанії за ціною понад 3 млн. доларів США на підставі рамочного міжнародного договору і замовлень на поставку товарів в Україну. Відповідно до замовлень, одержувачем в інвойсах зазначалось дніпропетровське підприємство, а на окреме прохання київської компанії ірландський продавець зазначав платником за своїми інвойсами панамську компанію. Незважаючи на це, саме до київської фірми перейшло право власності на придбані банкомати.

В результаті проведення оперативним відділом Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Дніпропетровської митниці аналізу всіх зібраних матеріалів було з’ясовано, що панамська сторона не отримувала права власності на банкомати, і отже не могла перепродати їх дніпропетровському підприємству.

Контракт між вказаними фірмами і всі виставлені на його підставі інвойси є фіктивними, і були використані з метою заниження вартості товарів та ухилення від сплати належних митних платежів.

“Отже ділки намагались незаконно ввезти до України банкомати з приховуванням від митного контролю шляхом надання документів, що містять неправдиві дані про продавця, покупця товарів та їхньої реальної вартості”, - наголосили у прес-службі Держмитслужби.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.