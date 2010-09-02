Журналіст Kyiv Post знайшов оголошеного в розшук Данилишина

Генеральна прокуратура вручила повістку журналістові часопису Kyiv Post Юрію ОНИШКІВУ у зв`язку з публікацією його інтерв`ю з екс-міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ.

Повідомлення про це розміщено на сайті «Kyiv Post».

Видання нагадує, що сьогодні журналістові Ю.ОНИШКІВУ вдалося телефоном поговорити з Б.ДАНИЛИШИНИМ, колишнім міністром економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Після публікації на сайті Kyiv Post інтерв`ю, журналіст отримав повістку з Генпрокуратури, яку цікавить інформація, пов`язана з Б.ДАНИЛИШИНИМ.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-міністра економіки Б.ДАНИЛИШИНА було включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол. Персональні дані Б.ДАНИЛИШИНА розміщено на сайті Інтерполу.

Проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП «МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи. Однак у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що правоохоронні органи мають підтвердження, що Б.ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.

В опублікованому сьогодні телефонному інтерв`ю Kyiv Post екс-міністр заявив, що не ховається від слідства і має намір з`явитися в Україні після завершення лікування. У той же час він не сказав, де саме лікується.