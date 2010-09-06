Дніпропетровськ може втратити статус міста-мільйонника вже цього року

Чисельність населення в Дніпропетровську наразі складає 1.006.300 осіб, з початку року вона скоротилася на понад 7 тисяч. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики в Дніпропетровській області.

Якщо темпи скорочення збережуться, вже цього року Дніпропетровськ може втратити статус «мільйонника».

За даними з управління статистики, загальне зменшення чисельності населення відбулося за рахунок його природного скорочення на 2,3 тисячі осіб та за рахунок міграційного скорочення на майже 5 тисяч.

Серед вибулих із Дніпропетровська дві третини виїхали у міста та райони області, майже третина – до інших областей України, і трохи більше 2% – за кордон.