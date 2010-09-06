У Росії слідом за гречкою почала дорожчати картопля

07:10, 06 вересня 2010
Суспільство
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Утім, вже надходить білоруська продукція

Останні двадцять років серпень в Російській Федерації  був місяцем дешевої картоплі. В цей час на прилавках традиційно з`являється новий урожай, і ціни, як показує Росстат, падають як мінімум на 10-15%. Цього року "другий хліб" в середньому по країні знизився в ціні тільки на 0,6%. А за підсумками останнього тижня він подорожчав на 0,4 %, пише "Российская газета".

Зараз майже в усіх регіонах картопля в оптовому продажі коштує від 13 до 16 руб., а минулого року цінова планка була не вища 6-7 руб. Фермери у один голос обіцяють ще підвищити ціну.

Проте експерти наголошують, що ситуація важка не в усіх регіонах, а картоплю в сільгосппідприємствах викопали наразі тільки з 18,9 тисячі гектарів, тоді як загальна площа посівів - 2,2 мільйона гектарів. Аналітики припускають, що оптові ціни більше не підвищаться і залишаться на рівні 16-17 руб. Але в такому разі картопля в роздріб коштуватиме близько 25 руб. за кіло.

Піднятися цінам також не дасть білоруська картопля, яка вже почала надходити на регіональні ринки за середньою ціною 20 руб.

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