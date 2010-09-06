"Нічний піроман" з Кременчука спалив уже 8 автомобілів
09:56, 06 вересня 2010Суспільство
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Міліція досі шукає
У Кременчуці Полтавської області зростає кількість підпалених автомобілів: за тиждень знищено вже 8 машин.
Як повідомили УНІАН у міському Управлінні МНС, у ніч на 6 вересня невідомий знову підпалив автомобіль. Пожежа сталася о 03.48 по вулиці Котляревського (район 3 міськлікарні). Згорів автомобіль «BMW» (2006 року випуску), який стояв у дворі житлового будинку.
«Пошкодження схожі як і в попередніх випадках підпалу, що сталися минулого тижня, - згорів двигун і салон», - сказали в Управлінні МНС.
Міліція веде пошук палія.
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