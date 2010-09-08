Бразильський уряд ввів режим надзвичайної ситуації

Бразильський федеральний уряд у зв`язку з лісовими пожежами ввів режим надзвичайної ситуації в 11 з 27 штатів країни.

Цей захід, як передає ІТАР-ТАСС, зокрема, надає право місцевим властям укладати з приватними компаніями контракти на протипожежні роботи в зоні стихійного лиха без проведення обов`язкових за законом підрядних конкурсів.

За даними міністерства охорони навколишнього середовища, з початку року на території Бразилії було зареєстровано 12,5 тис. лісових пожеж. Влада з тривогою констатує, що порівняно з минулим роком число займань збільшилося в півтора разу.

Особливо тяжка ситуація склалася в національному парку Емас у штаті Гояс, де у вогні загинуло до 90 процентів усієї рослинності. Пожежі буквально спопелили 60 процентів території національного парку Арагуайя в штаті Токантінс. Небо над столицею штату - містом Палмас затягнуте щільною пеленою диму.