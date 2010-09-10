У Москві вбили скандального грузинського екс-чиновника

У Москві застрілили колишнього заступника міністра внутрішніх справ Аджарії (регіону на південному заході Грузії) Елгуджу Джінчарадзе. Інцидент відбувся сьогодні вночі на пристані по набережній Тараса Шевченка, яка розташована навпроти готелю "Україна", передає newsru з посиланням на Life News.

За словами очевидців, Джінчарадзе знаходився на вулиці разом з ще двома чоловіками, яких свідки описали як вихідців з Кавказу. В ході розмови між ними зав`язалася суперечка, і тоді один з невідомих вистрілив, вціливши в спину Джінчарадзе.

Екс-заступник аджарського МВС помер до приїзду швидкої. У російській столиці введено план "Перехоплення" і задіяний один вертоліт ГУВС.

За фактом вбивства порушена кримінальна справа.

Елгуджа Джінчарадзе здобув широку політичну популярність в період так званої "Аджарської кризи" 2004 року – протистояння Михайла Саакашвілі і тодішнього керівника Аджарії Аслана Абашидзе. Він був відомий запальним характером, за що його прозвали Рембо. Джінчарадзе подав тоді, в 2004 році, у відставку і відправився в Тбілісі давати свідчення проти колишнього соратника - Абашидзе.

Останнім часом він проживав у селищі Дубки Раменського району Московської області. За словами одного з джерел в правоохоронних органах, Джінчарадзе знаходився в розшуку за ініціативою грузинських силових структур.