Госпіталізованих школярів в Євпаторії побільшало: вже 63

Число госпіталізованих дітей, які отруїлися 10 вересня в їдальні школи номер 12 кримського міста Євпаторія, збільшилося до 63, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС України. Причиною отруєння дітей, за попередніми даними, стала погано пропечена запіканка з макаронів з м`ясом і яйцями, якою учнів молодших класів нагодували в шкільній їдальні. За фактом отруєння порушена кримінальна справа. "Станом на 07.00 12 вересня на лікуванні знаходяться 63 дітей у стані середнього і легкого ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні. Всього в їдальні харчувалися 167 учнів. Справу контролює також комісія міністерства охорони здоров`я України.