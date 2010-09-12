У Москві отруїлися 15 будівельників з України та Узбекистану
11:23, 12 вересня 2010Суспільство
1558 0
Стан середньої тяжкості
У Москві госпіталізовано через отруєння 15 осіб, всі вони перебувають у стані середньої тяжкості.
Як передає Газета.Ru, ті, хто отруїлися, є громадянами Узбекистану та України і працюють в Будівельному управлінні № 10, з гуртожитку якого і були госпіталізовані до Інфекційної лікарні № 2 у суботу ввечері.
«Нам, як завжди, привезли їжу, - розповів один з постраждалих. – Після вживання їжі нам стало зле і довелося викликати «швидку допомогу».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter