У Москві отруїлися 15 будівельників з України та Узбекистану

У Москві госпіталізовано через отруєння 15 осіб, всі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Як передає Газета.Ru, ті, хто отруїлися, є громадянами Узбекистану та України і працюють в Будівельному управлінні № 10, з гуртожитку якого і були госпіталізовані до Інфекційної лікарні № 2 у суботу ввечері.

«Нам, як завжди, привезли їжу, - розповів один з постраждалих. – Після вживання їжі нам стало зле і довелося викликати «швидку допомогу».