Україна та Казахстан визначили напрями військово-технічної співпраці

Керівники оборонних відомств України і Казахстану Михайло ЄЖЕЛЬ та Адильбек ДЖАКСИБЕКОВ визначили напрями розвитку військово-технічного співробітництва.

Як повідомили в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, в рамках візиту до України казахської військової делегації відбулись двосторонні воєнно-політичні консультації з питань подальшого розвитку співробітництва між Міністерством оборони двох країн.

Як відзначили під час переговорів М.ЄЖЕЛЬ та А.ДЖАКСИБЕКОВ, протягом останніх кількох років військове співробітництво між Україною та Казахстаном дещо уповільнилося. “Я переконаний, що це уповільнення тимчасове, а наша двостороння співпраця після цих переговорів розвиватиметься на благо обох держав”, - сказав А.ДЖАКСИБЕКОВ.

Керівники оборонних відомств України і Казахстану обмінялися досвідом реформування і розвитку збройних сил обох країн.

«На жаль, протягом останніх кількох років цілі реформування і розвитку нашої армії не були досягнуті”, - констатував М.ЄЖЕЛЬ.

У свою чергу його казахський колега відзначив, що Україна має потужний науково-технічний потенціал.

”Потенціал розвитку нашої співпраці дуже великий. Казахстан зацікавлений у розвитку співпраці у багатьох галузях військового та військово-технічного співробітництва”, – підкреслив А.ДЖАКСИБЕКОВ.

Сторони домовилися зміцнювати співробітництво на рівні командувачів видів збройних сил обох країн, вищих військових навчальних закладів, у галузі підготовки кадрів.

Також під час зустрічі сторони визначили напрями розвитку українсько-казахського військово-технічного співробітництва.