На трасі «Київ – Харків» маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 6 загиблих

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні о 1.20 на 406-му кілометрі автошляху «Київ – Харків» поблизу села Дмитрівка Коломацького району Харківської області, загинуло шестеро осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, причиною ДТП стало лобового зіткнення пасажирського мікроавтобуса Mercedes sprinter, який перевозив 12 пасажирів, з вантажним автомобілем DAF.

Також під час аварії постраждало семеро осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 104 ДТП, у яких загинуло 8 і травмовано 132 особи.