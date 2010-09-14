УНП заявляє про примусову русифікацію українців у Криму

Українська народна партія заявляє про примусову русифікацію українців у Криму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

«Рух «Російська єдність» замовчує факти щодо примусової русифікації українців у Криму», - інформує прес-служба Кримської організації Української народної партії. Як зазначає організація, «газета, яку видає кримський рух «Російська єдність», суттєво викривляє динаміку коливання кількості україномовних та російськомовних шкіл у Криму».

За словами представника Сімферопольської міської організації УНП Олексія КЛИМЧУКА, «у вересневому номері газети «Російська єдність», в статті «Шкільні підручники «зачистили» від бандерівців», автор нахабно маніпулює цифрами щодо співвідношення кількості російськомовних та україномовних шкіл в автономії». «Перші дані автор взяв у цифрах, а другі - у відсотках», - повідомляє член УНП.

Так, газета інформує, що 2003 року в Криму нараховувалося 457 російськомовних шкіл, а в 2009 – 340. Тобто за 6 років їхня кількість в автономії зменшилося на 117 або на 26%, стверджує газета. В той же час, за той же період кількість україномовних шкіл зросла на 75%, повідомляє автор. При цьому, газета не наводить точну кількість україномовних шкіл.

«Насправді в Криму діє усього 7 україномовних шкіл, що є найнижчим показником у країні», - констатує О.КЛИМЧУК. За його словами, з 2003 до 2009 року, за офіційною статистикою, кількість україномовних шкіл збільшилася з 6 до 7, - тобто, аж на 1 школу за 6 років. «Ця цифра і дає прибавку на ті самі 75%, про які пише автор, - коментує ситуацію О.КЛИМЧУК. - Тобто, в 2009 році російськомовних шкіл стало 340, а україномовних - аж 7!».

За словами члена УНП, «7 шкіл з українською мовою викладання складають всього 1,2% від загальної кількості шкіл в Криму, хоча, за даними останнього перепису, майже 25% населення автономії - етнічні українці. В кримських селах, де мешкає найбільша кількість україномовних громадян, україномовних шкіл взагалі немає». «Це свідчить про примусову русифікацію етнічних українців півострова, яка триває і сьогодні», - підсумував О.КЛИМЧУК.