На цукровому заводі у Київській області знайшли 3 тонни конопель

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Київській області виявили та знешкодили незаконні посіви конопель на площі майже 2 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за словами начальника УБОЗу Київщини Едуарда СВІНЦІЦЬКОГО, коноплі росли на території відстійників цукрового заводу у Володарському районі. Там було виявлено близько 8 тисяч кущів загальною вагою майже 3 тонни.

За словами Е.СВІНЦІЦЬКОГО, вартість такої кількості наркоросировини за цінами «чорного ринку» становить майже 3 мільйони доларів США.

Зразки виявленої рослини направлені на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи. Решту кущів знищено.