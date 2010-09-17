«Житомирські ласощі» змінили склади наглядової ради і правління

Збори акціонерів ЗАТ “Житомирські ласощі” змінили склад Наглядової ради та склад Правління підприємства.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили власники ЗАТ “Житомирські ласощі”. Компанію Delta Capital SA (володіє більш як 95% акцій ЗАТ) представляв Еверт БРААМ, іншого акціонера - компанію Cobisco Union Ink - Максим ВОЛОВИК, від Наглядової ради підприємства був присутній її голова Юрій ЛІЩИНСЬКИЙ.

Е.БРААМ повідомив про проведення 16 вересня зборів акціонерів ЗАТ “Житомирські ласощі”, на яких було змінено склад Наглядової ради та склад Правління товариства.

Зокрема, за його словами, до нового складу Наглядової ради ЗАТ “Житомирські ласощі” обрані: голова НР Ю.ЛІЩИНСЬКИЙ, члени НР Роман КАТЦНЕЛЬСОН та Михайло ВЕНДРОВ.

Новий склад Правління ЗАТ “Житомирські ласощі”: голова Правління Леонід НЕХАМКІН, члени Правління: Володимир ЦЕМА та Людмила ЛУЩИК.

При цьому Е.БРААМ наголосив, що компанії Delta Capital SA як мажоритарний акціонер, якому належить 95,07% акцій підприємства, повністю довіряє новому складу Наглядової ради та Правління компанії та наділяє їх усіма повноваженнями для відновлення прав власників компанії.

“У власників ЗАТ “Житомирські ласощі” викликало занепокоєння, що минуле керівництво підприємства порушило права акціонерів щодо контролю фінансів, корпоративних прав та управлінських рішень компанії, - відзначив Е.БРААМ. - Тому ми сподіваємося, що нове керівництво компанії у правовий спосіб зможе вирішити існуючий конфлікт на підприємстві. Ми вітаємо ініціативи керівництва України щодо захисту прав іноземних інвесторів. Вважаємо, що кращою запорукою забезпечення прав інвесторів є суворе дотримання законодавства України та своєчасне покарання порушників компетентними органами держави”.

Також Е.БРААМ оголосив, що “збори акціонерів прийняли рішення провести наступні позачергові загальні збори 26 листопада 2010 року та зобов’язали нове Правління забезпечити належну організацію загальних зборів у відповідності до вимог статуту компанії та чинного законодавства, а також провести аудит фінансово-господарської діяльності ЗАТ та відзвітувати перед акціонерами”.

Голова Наглядової ради Ю.ЛІЩИНСЬКИЙ зауважив: “Ми сподіваємось на те, що наше звернення до З’їзду суддів України від 16 вересня 2010 року, звернення до Вищої ради юстиції та до Вищої кваліфікаційної колегії України зі скаргою на дії судді Т. Житомирського господарського суду та судді Ш. Богунського районного суду, які, прямо порушуючи норми закону, сприяли блокуванню діяльності підприємства та обмежили права власників на управління фінансами та майном підприємства, отримає законну оцінку. Сподіваюсь, що на період правової суперечки фінансово-кредитні установи України візьмуть до уваги, що всі повноваження минулого керівництва підприємства зборами акціонерів 16 вересня повністю скасовані. Нагадаю, що згідно з рішенням обласної міжвідомчої антирейдерської комісії у діях колишнього керівництва ЗАТ “Житомирські ласощі” було встановлено ознаки рейдерства”.

Як повідомив Е.БРААМ, “новий голова правління Леонід НЕХАМКІН буде офіційно представлений трудовому колективу ЗАТ “Житомирські ласощі” в понеділок, 20 вересня”.