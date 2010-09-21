Мера Новомосковська посадили в СІЗО

Сьогодні правоохоронці затримали міського голову Новомосковська Віктора ЛИТВИЩЕНКА, який підозрюється у перевищенні влади та розтраті майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Сьогодні обласна прокуратура порушила проти міського голови Новомосковська кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Як встановлено у ході дослідчої перевірки, у період 2004-2010 років міський голова Новомосковська перевищив свої повноваження, порушивши закон про оренду землі. Зокрема, він незаконно уклав договори оренди земельних ділянок, занижуючи процентні ставки з 3% до 1,1%, що призвело до недоотримання бюджетом міста понад 500 тис. грн.

Також у серпні 2009 року міський голова без погодження Новомосковської міської ради незаконно передав на баланс кредиторів, з подальшою реалізацією, 14 об’єктів нежитлового фонду загальною вартістю понад 1 млн. 600 тис. грн. Внаслідок цих дій було безпідставно розтрачено майно територіальної громади в особливо великих розмірах.

Досудове слідство ведеться Слідчим управлінням УБОЗ ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

В.ЛИТВИЩЕНКО перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.