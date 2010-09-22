Парламент пропонує всім змінити "статутний фонд" на "статутний капітал"

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний законопроект проголосувало 236 народних депутатів із 420, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом закону пропонується замінити в Господарському, Земельному, Цивільному та Бюджетному кодексах України, а також у деяких законах слова "статутний фонд" на "статутний капітал" з метою уніфікації терміну, що застосовується щодо позначення найменування майна господарського товариства, яке використовується для визначення часток його учасників.