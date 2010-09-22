Вбивство - одна з основних причин смертності у віці до 29 років

Щодня в результаті насильства в Європі гинуть приблизно по 40 молодих людей у віці від 10 до 29 років, або більше 15 тис. осіб за рік. Ці цифри наведені в доповіді щодо запобігання насильству і злочинності серед молоді, підготовленій європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ). За даними організації, насильство є третьою за значенням причиною смертності в цій віковій групі. Крім того, як з`ясувалося, близько 40% смертей пов`язані з ножовими пораненнями. Експерти встановили, що близько 12% європейської молоді носять при собі холодну зброю, а 80% усіх жертв - це чоловіки.

ВООЗ назвала оприлюднені цифри "величезною втратою", зазначивши, що найбільше випадків насильницької смерті зареєстровано в Росії, Албанії і ще низці країн Східної Європи. У Німеччині, Австрії та Вірменії цей показник виявився найнижчим, передає Deutsche Welle.