Азаров: Україна готова зменшити полякам плату за візи

Україна готова зменшити плату за отримання віз громадянам Польщі для перебування в Україні більше 90 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у заяві українським і польським журналістам після засідання Комітету з питань підготовки до Євро-2012 під головуванням голів урядів України і Польщі.

Він зазначив, що на такий крок Україна готова піти у відповідь на зменшення Польщею вартості отримання віз для в`їзду в країну громадянам України.

«Україна також зменшити плату для громадян Польщі, які хочуть в`їхати до України», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що громадяни країн, що входять до Євросоюзу, на сьогодні діє безвізовий режим для в`їзду до України строком до 90 днів.