Волинський губернатор заявляє про рейдерську атаку на типографію

У Луцьку вчинено рейдерську атаку на Волинську обласну друкарню.

Про це заявив сьогодні голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК на оперативній нараді з керівниками окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

За словами Б.КЛІМЧУКА, 1 жовтня відбулась зміна керівництва державного підприємства. „В п’ятницю приїхала з Києва новий директор - Людмила СТОГРИНА. Вона працює бухгалтером Романа БОНДАРУКА («Житлобуд-6»). І хоча ділові, організаційні, професійні якості не дозволяють їй очолювати державне підприємство, її призначення пояснюється тим, що Роман БОНДАРУК є помічником народного депутата України Євгена КИРИЛЬЧУКА», - повідомив голова облдержадміністрації.

Він також наголосив, що обласна друкарня – це державне підприємство, тому застеріг усіх не маніпулювати ним: «Ми серйозно займаємось цим підприємством для того, щоб воно залишилось у державній власності. Напередодні місцевих виборів друкарня має працювати без збоїв, адже там будуть друкуватися бюлетені».

Нині за дорученням голови обласної державної адміністрації, друкарню охороняють працівники правоохоронних органів.

Відкрите акціонерне товариство «Волинська обласна друкарня» на ринку поліграфії з 1939 року. Досі головою правління був Дмитро ГОЛОВЕНКО.