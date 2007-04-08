Росіянин Олексій Шаповал має рівно сто онуків і жодного правнука

У 73-річного мешканця Новокузнецька Кемеровської області Олексія Шаповала народилася сота онука, яку він особисто забрав з пологового будинку разом з сином - батьком новонародженої.

Загалом у Шаповала 49 онучок і 51 онук, двоє з яких названі на честь дідуся Олексіями.

Перший син у сім`ї Шаповалів народився майже півстоліття тому, потім на світ з`явилися ще дванадцять дітей - десять синів і дві доньки.

Олексій Шаповал наголошує, що його сім`я - віруюча, тому й у синів та доньок теж по 10-13 дітей.

Усі сини Олексія Шаповала живуть з сім`ями в селі Бунгур Новокузнецького району. Їх подвір`я розрослися на цілу вулицю, яку місцеві жителі так і називають, - вулицею Шаповалів.

"Усіх онуків знаю по іменах, хто від якого сина чи доньки, але їх дні народження вже не завжди запам`ятовую і тому дивлюся спеціальний записник", - сказав він.

На дні народження Шаповал завжди готує подарунки онукам. Іноді доводиться важко, коли на день припадає кілька іменинників. Більше за все онуків у Олексія Шаповала народилися в квітні та в жовтні.

Правнуків у нині знаменитого на весь Кузбас дідуся ще немає, але він, за власним зізнанням, сподівається, що невдовзі з`являться.

РІА "Новости"