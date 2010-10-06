Після YES бізнес-еліта збереться у Трускавці

Десятий Міжнародний економічний форум «Транскордонна співпраця. Погляд в майбутнє» передбачає зібрати серйозне представництво як з боку української влади, так і з боку західних партнерів, що свідчить про серйозну увагу європейських інвесторів і значні перспективи ряду локальних транскордонних проектів.

Про це заявив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА в коментарі, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, українська влада демонструє готовність до збільшення інвестиційного потоку з Європи, і, одночасно з цим, декларує прихильність курсу євроінтеграції.

«Серйозне представництво на форумі в Ялті (YES) і економічний форум у Трускавці демонструють саме ці тенденції. Проте, якщо YES в Ялті більше націлений на обговорення тенденцій в макроекономіці, то 7-8 жовтня в Трускавці політична і бізнес-еліта, швидше за все, обговорюватимуть цілком конкретні проекти. Саме тому модераторами і кураторами форуму виступлять і віце-прем`єр, який відповідає за Євро-2012, і губернатор Львівської області й діючий міністр транспорту», - сказав В.БАЛА.

На його думку, на форумі у Трускавці «по мінімуму» обговорюватимуть умови кредитування України з боку МВФ, а більше уваги приділять конкретним транскордонним бізнес-проектам. «Це той захід, який є принципово важливим не тільки в контексті проведення Євро-2012, але й для залучення серйозних інвестицій в регіональні проекти. Тому для губернатора Львівщини Василя ГОРБАЛЯ як економіста-міжнародника майбутній форум може стати майданчиком для реалізації серйозних інвестпроектів у Львівській області», - вважає В.БАЛА.