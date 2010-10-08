Затримано підозрюваних у пошкодженні пам’ятників ОУН-УПА

Правоохоронці затримали чоловіків, які пошкодили у Тернополі барельєфи одному з провідників ОУН Ярославі Стецько та полковникові УПА Омеляну Польовому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління міліції Федір БОРТНЯК.

За його даними, один із затриманих – 1986 року народження, другий – 1972 р.н., вони є уродженцями Бережанського та Тернопільського районів.

«Встановлено, що пошкодження пам’ятника провіднику ОУН Ярославу Стецьку у Підволочиську – теж справа їхніх рук. Рано говорити про мотиви, адже їх лише два дні тому затримали, але в нас є серйозні докази. Вилучено знаряддя, якими вони вчиняли свої протиправні дії», - сказав Ф.БОРТНЯК.

Він додав, що в одного із затриманих вдома також вилучили понад 1,5 кг коноплі. «Вони наркомани, збувачі і, як з’ясувалося, ще й хулігани», - зазначив начальник обласного управління міліції.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 серпня невідомі понищили меморіальну дошку одному з провідників ОУН Ярославі Стецько, також було поруйновано барельєф полковникові УПА О.Польовому.

За фактами інцидентів було порушено кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).

20 серпня під час сесії облради голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК назвав розслідування цих інцидентів справою честі для правоохоронців і пообіцяв, що особисто контролюватиме хід слідства.