Автокатастрофа у Марганці - наймасштабніша в історії України

Україна досі не знала такої масштабної автокатастрофи, як та, що сталася сьогодні у Марганці Дніпропетровської області.

Про це УНАН повідомили у прес-службі державного департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначили у ДАІ, найбільша ДТП, в якій одночасно загинуло 15 людей, сталася 16 травня 2004 року неподалік від Ізмаїла Одеської області. Тоді водій автобуса «Лаз», проігнорувавши заборонені сигнали світлофора, також виїхав на залізничну колію, де зіткнувся з вантажним потягом. Тоді крім 15 загиблих, ще 25 людей отримали травми різного ступеню важкості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, близько 9-ої години ранку у місті Марганець Дніпропетровської області в результаті зіткнення на залізничному переїзді автобуса з локомотивом, за останніми даними, загинула 41 особа і травмовано близько 10.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила за цим фактом кримінальну справу.