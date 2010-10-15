На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка і вантажівка: 6 поранених

Сьогодні вночі поблизу с. Бабин Гощанського району Рівненської області на автошляху Київ-Чоп сталося зіткнення маршрутного мікроавтобусу Volkswagen з вантажним автомобілем ГАЗ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 осіб постраждало (пасажири мікроавтобусу), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Причина ДТП встановлюється.

Всього за добу на території України зареєстровано 114 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 11 осіб та 124 – травмовано.