На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка і вантажівка: 6 поранених
09:50, 15 жовтня 2010Суспільство
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Всього за добу - 114 ДТП
Сьогодні вночі поблизу с. Бабин Гощанського району Рівненської області на автошляху Київ-Чоп сталося зіткнення маршрутного мікроавтобусу Volkswagen з вантажним автомобілем ГАЗ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 осіб постраждало (пасажири мікроавтобусу), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.
Причина ДТП встановлюється.
Всього за добу на території України зареєстровано 114 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 11 осіб та 124 – травмовано.
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