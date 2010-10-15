Бюлетень в Івано-Франківську буде в метр завдовжки

Бюлетень з прізвищами кандидатів у депутати Івано-Франківської міськради від партій буде довжиною метр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на засіданні Івано-Франківської міської виборчої комісії, яка затвердила зразки бюлетенів для голосування на виборах до міської та сільських рад, а також на посаду мера.

Найдовшим і найскладнішим для виборців буде бюлетень для голосування на виборах депутатів міської ради за пропорційною основою (понад один метр), в якому міститиметься інформація про кандидата від 41 партії, яка бере участь у виборах. Партії розташовані в порядку реєстрації міською виборчою комісією.

Водночас бюлетені для обрання депутатів за мажоритарною системою можуть мати різну довжину, залежно від кількості кандидатів в окрузі. У цих бюлетенях, окрім інформації про кандидатів (прізвище, ім’я і по батькові), буде вказаний також суб`єкт їхнього висунення.

Бюлетень для голосування на виборах міського голови також буде довжиною близько метра. У ньому в алфавітному порядку міститиметься інформація про 19 кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, до Івано-Франківської міськради буде обрано 60 депутатів на виборах 31 жовтня. У депутати міськради балотується 1201 кандидат: 599 – по 30 одномандатних мажоритарних округах і 602 – за партійними списками.