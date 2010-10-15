Аеропорти використають досвід, набутий при обслуговуванні хасидів

Досвід, отриманий аеропортом «Бориспіль» при організації програми польотів із паломниками-хасидами, буде застосовано при підготовці аеропортів до забезпечення проведення фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, цього року було обслуговано найбільшу кількість паломників за весь час виконання програми польотів паломників - 28 тис. 170 на приліт і виліт.

Для цього в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було впроваджено нові технології обслуговування великої кількості пасажирів в умовах високої інтенсивності виконання рейсів. Зокрема, для обслуговування паломників-хасидів у стислі терміни було встановлено тимчасовий термінал «Х».

Також для забезпечення обслуговування такої кількості пасажирів фахівці аеропорту розробили нову технологію буферної зони на привокзальній площі нового терміналу "F", що дозволило обслужити паломників-хасидів організовано й без зауважень.

Крім того, щоб прискорити обслуговування паломників-хасидів, було задіяно схему прикордонного оформлення пасажирів авіакомпаній «Донбасаеро», «Міжнародні авіалінії України» і «ЮТейр-Україна» на борту літака під час польоту з аеропорту "Бен-Гуріон» ) 14 км від Тель-Авіва) в аеропорт «Бориспіль».

Доставку паломників здійснювали чотири українські авіакомпанії - "Донбасаеро", "Міжнародні авіалінії України», «ЮТейр-Україна», «АероСвіт» та іноземні перевізники - «El-AL», «Sun D`or International Airlines» і «Arkia».

Враховуючи досвід минулих років для координації руху паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту «Бориспіль» використовували вже апробовану схему диспетчеризації. Згідно з цією схемою, спеціально сформована група досвідчених працівників аеропорту виїжджала в місто Умань для регулювання руху автобусів відповідно до плану польотів авіакомпаній в аеропорту. Це дозволило організувати чіткий контроль за посадкою паломників-хасидів у автобуси під конкретний рейс.

Як зазначають у міністерстві, подібний досвід корисний для аеропортів напередодні проведення в Україні Євро-2012. Під час проведення хасидської програми представники аеропортів міст, що приймають Євро-2012, відвідували аеропорт «Бориспіль» з метою перейняти досвід і врахувати особливості роботи при обслуговуванні польотів високої інтенсивності при підготовці своїх підприємств до чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, із 5 до 14 вересня ц.р. у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» здійснювалася щорічна програма обслуговування рейсів, що прибувають із паломниками-хасидами з метою святкування Нового року за іудейським календарем у місті Умань.

Для обслуговування паломників в аеропорту «Бориспіль» було змонтовано тимчасовий термінал «Х». Нагадаємо, тимчасовий термінал у “Борисполі” монтували щорічно до часу святкування Нового року за іудейським календарем.

Із будівництвом терміналу F у “Борисполі” планувалося, що паломників-хасидів обслуговуватимуть там, проте ці плани змінилися.