Міліція порушила кримінальну справу за фактом бійки в офісі Братства

За фактом бійки у офісі політичної партії “Братство” міліція порушила кримінальну справу за статтею “хуліганство”.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, учора, 12 квітня, приблизно о пів на восьму вечора до чергової частини Головного управління по спецлінії “02” надійшло повідомлення, що на вул. Грушевського, 18, у приміщенні політичної партії “Братство” – бійка.

На місці події правоохоронцями було з’ясовано, що цього дня у приміщенні офісу “Братства” (вул. Грушевського, 18, кв. 3) його лідер Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ проводив лекцію по культурології релігії своїм соратникам, на яку були запрошені всі бажаючі. Напередодні проведення такої лекції було проанонсовано прихильниками “Братства” шляхом розклеєння відповідних листівок по Києву.

За попередніми даними, близько 19.20 під час лекції деякі з присутніх сміхом та кепкуванням викликали агресивну реакцію у прихильників “Братства”, внаслідок чого сталася словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку. У ході конфлікту п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Одного з них з ножовим пораненням грудної клітини зліва, було госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні № 17. Постраждалі приблизно одного віку, від 17 до 23 років, студенти різних вищих навчальних закладів столиці.

Для з’ясування обставин даного інциденту зі штаб-квартири “Братства” до Печерського райуправління міліції доставлено 33 особи, 6-ро з яких обгрунтовано підозрюються у вчиненні даного злочину. Стосовно інших 27-ми затриманих було складено адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП та накладено штраф у розмірі 51 гривні кожному.

За даним фактом слідчим відділом Печерського райуправлінням ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за частиною 4 ст. 296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”. Досудове слідство наразі триває.