У Сакському районі Криму зафіксували спробу підкупу виборців

У селі Суворове Сакського району Криму правоохоронні органи зафіксували випадок підкупу виборців, повідомляє ІА "Крим".

За інформацією начальника Сакського відділу міліції Віктора Нікіфорова, житель села Суворове організував збір підписів виборців, які готові віддати голоси за кандидата в депутати Сакської районної ради від партії «Союз». При цьому за кожен підпис він обіцяв заплатити по 100 гривень, але після того, як оголосять результати голосування в цьому виборчому окрузі.

Начальник сакської міліції додав, що зловмисник вів зошит (фото), куди записував прізвища тих, хто погодилися продати свій голос. Всього в цьому списку 97 осіб.

За даними, на які посилається агентство, підозрюваний раніше вже неодноразово брав участь в організації підкупу виборців села Суворове.

Довідка: Згідно з Кримінальним кодексом України, перешкоджання вільному вибору громадян шляхом насильства, обману, погроз або підкупу карається обмеженням свободи на термін від трьох до п`яти років або позбавленням волі на термін від двох до чотирьох років.