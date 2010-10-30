В Івано-Франківську відкрилася виставка «Погляд у безмежність»

В Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку народного художника України Івана МАРЧУКА.

Про це повідомили УНІАН у дирекції краєзнавчого музею.

На Прикарпатті митець презентує 34 картини з циклу абстракцій «Погляд у безмежність». Це твори останніх двох років, написаних художником, українці їх ще не бачили.

«Погляд у безмежність» - це десятий цикл у творчості І.МАРЧУКА.

Всі охочі матимуть змогу протягом місяця ознайомитися із виставкою видатного художника.

Довідка УНІАН. У 2007 році український художник І.МАРЧУК увійшов до британського рейтингу «100 геніїв сучасності».