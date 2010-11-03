Парламент ухвалив законопроект про перенесення робочих днів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України" щодо перенесення робочих днів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 305 народних депутатів з 408 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що Кабінет міністрів України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, своїм розпорядженням може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій переносити робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Кабінет міністрів України видає таке розпорядження не пізніше, ніж за три місяці до дати першого робочого дня, що переноситься.

Керівники підприємств, установ та організацій, у разі використання рекомендації Кабінету Міністрів України, не пізніше, ніж за два місяці до дати першого робочого дня, що переноситься, видають наказ про перенесення робочих днів на підприємстві, в установі або організації.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк України.