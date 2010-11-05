У центрі Львова за борги відключили усі світлофори

Сьогодні, 5 листопада, в центральній частині Львова ВАТ «Обленерго» через заборгованість у 16 тис. грн у відключило усі світлофори без попередження.

Як повідомили ZAXID.NET в управління інженерного господарства Львівської міської ради, світлофори відключили без попередження за несплату. Заборгованість перед ВАТ "Обленерго" становить 16 тис. грн. Однак, управління регулярно проплачує ВАТ "Обленерго" кошти. Вже перераховано 36 тис. грн, сума, яку залишилось проплатити – 16 тис. грн.

"Така ситуація дуже небезпечна для мешканців та особливо водіїв. Це може спричинити величезні затори та численні ДТП. Виникає велика небезпека для усіх учасників дорожнього руху, транспортний колапс. Раніше такі ситуації ми вирішували в робочому порядку. Зараз світлофори вимкнули без попередження. Але ми вирішуємо ситуацію з оплатою заборгованості. Вже через годину усі світлофори мають працювати", - зазначив заступник начальника управління інженерного господарства Андрій Мончак.