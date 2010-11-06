У США зросла кількість робочих місць
04:14, 06 листопада 2010Суспільство
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Дані Міністерства праці
Статистика зайнятості в США вперше за 4 місяці показала істотне зростання кількості робочих місць, повідомляє Бі-бі-сі.
В оприлюдненій у п`ятницю доповіді Міністерства праці США наголошується, що в жовтні в Америці було створено більше 150 тисяч робочих місць.
Водночас, у документі зазначається, що рівень безробіття в країні залишається високим – 9,6%.
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