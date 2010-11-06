У США зросла кількість робочих місць

Статистика зайнятості в США вперше за 4 місяці показала істотне зростання кількості робочих місць, повідомляє Бі-бі-сі.

В оприлюдненій у п`ятницю доповіді Міністерства праці США наголошується, що в жовтні в Америці було створено більше 150 тисяч робочих місць.

Водночас, у документі зазначається, що рівень безробіття в країні залишається високим – 9,6%.