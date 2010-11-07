Україна підготує середньострокову стратегію управління держборгом

Україна підготує середньострокову стратегію управління державним боргом, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу уряду. Кабмін затвердив порядок підготовки цього документа, розрахованого на три роки, і контролю за його реалізацією.

В основу розробки стратегії покладені принципи ефективного управління держборгом, економічної обґрунтованості рішень про державні запозичення, узгодження напрямків реалізації політики управління держборгом з напрямами реалізації бюджетно-фіскальної і грошово-кредитної політики. Підготовка стратегії починається з проведення аналізу і оцінки ризиків. Потім визначаються шляхи і способи вирішення проблем у сфері управління державним боргом, робляться прогнозні розрахунки і орієнтири для управління державним боргом.

Стратегію розробляє Міністерство фінансів за узгодженням з Міністерством економіки і затверджується урядом в місячний термін після ухвалення Закону про державний бюджет. Стратегія може переглядатися в разі істотних змін макроекономічних показників, ситуації на внутрішньому ринку державних цінних паперів і міжнародних ринках капіталів.