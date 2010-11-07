На Сумщині спростять перетин українсько-російського кордону

З нового року жителі Сумщини матимуть змогу перетинати українсько-російський кордон за спрощеною процедурою. Таке рішення було прийняте на нараді з питань спрощення формальностей та створення комфортних умов для перетину українсько-російського кордону жителями прикордонних областей України та Російської Федерації. Про це УНІАН повідомили в Сумській облдержадміністрації.

За словами голови Сумської ОДА Юрія ЧМИРЯ, відповідні служби, насамперед прикордонна і митна, вже отримали щодо цього необхідні доручення, проведено зустрічі з керівництвом прикордонних управлінь Російської Федерації в Бєлгородській, Курській та Брянській областях, у райдержадміністраціях відбулися спільні наради щодо термінів відкриття місцевих пунктів пропуску. Тож найважливіші питання спрощення переходу повинні бути вирішені вже до кінця цього року. Мова, зокрема, йде про спрощення процедури заповнення декларацій, відмову для мешканців прикордоння від міграційних карток, збільшення терміну перебування в прикордонній зоні сусідньої держави авто без його митного оформлення до 15 діб, пропуск жителів прикордоння на територію РФ без черг.

За даними сумських прикордонників, у середньому за добу в місцевих пунктах пропуску державний кордон України в межах Сумщини перетинають понад 2 тисячі осіб та 300 транспортних засобів.

«Головним нашим завданням є виконання домовленостей президентів України та Російської Федерації, досягнутих під час міжвідомчої наради 17 вересня 2010 року в Глухові та 4 жовтня поточного року у ході І міжнародного Українсько-Російського економічного форуму в Геленджику щодо спрощення прикордонних формальностей під час здійснення контролю у пунктах пропуску, створення комфортних умов для перетинання кордону жителями прикордонних областей України та Росії», – наголосив Ю.ЧМИРЬ.

До кінця року на Сумщині заплановано відкрити автомобільний рух ще в 4 пунктах пропуску на кордоні з РФ.