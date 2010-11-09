Човен з чотирма рибалками перекинувся в темряві посеред Тетерева

01:30, 09 листопада 2010
Суспільство
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Трагедія на Житомирщині

На Житомирщині під час риболовлі потонув місцевий житель.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ, трагедія сталася близько 20 вечора 7 листопада у селі Тетерівка Житомирського району. Того дня четверо молодих людей виставляли з веслового човна приладдя для відлову раків. Коли рибалки поверталися з віддаленого берега, один хлопець раптово встав, човен перекинувся. У цьому місці Тетерів сягає вширш майже 400 метрів. Пригода трапилася на середині річки. Хлопці хапалися за човен, який почав тонути, й гукали про допомогу. На допомогу хлопцям прийшов місцевий житель - 37-річний Сергій СИЧ, будинок якого розташований на самому березі. Він почув крики, скочив до свого човна і в темряві попрямував на голоси.

За 6-8 хвилин чоловік дістався до місця пригоди. Він дістав з води двох потопаючих та доставив до берега.

Там з’ясувалося, що ще один хлопець подолав 200 метрів до берега вплав самотужки. Четвертий рибалка потонув.

 

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