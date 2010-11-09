Україна зацікавлена в активізації відносин з ОПЕК

Україна зацікавлена в активізації відносин з Організацією країн - транспортерів нафти (ОПЕК) у зв`язку зі збільшенням обсягу транзиту нафти через територію країни. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Абдаллою Ель-БАДРІ у Відні.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря прем`єр-міністра України Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, М.АЗАРОВ відзначив, що з поточного року транзитом через Україну до Білорусі поставляється венесуельська нафта, також йдуть переговори про транзит нафти з Азербайджаном, який планує істотно збільшити її видобування найближчим часом.

«Україну цікавлять прогнози ОПЕК, інформація про ситуацію на ринках – про ризики і перспективи розвитку ринків», - процитував В.ЛУК’ЯНЕНКО главу уряду України.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня п.р. Україна і Білорусь підписали угоду про транзит венесуельської нафти через нафтопровід «Одеса-Броди». Зараз венесуельська нафта, яку закуповує Білорусь, завозиться танкерами до порту Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ заявив, що Азербайджан готовий залучитися до проекту «Одеса-Броди». Він відзначив, що Азербайджан має намір і надалі диверсифікувати експорт і збільшувати обсяги продажу нафти. У рамках партнерства з Україною в цьому плані вже були зроблені певні кроки: було створено компанію «Сарматія», проводилися техніко-економічні дослідження, і в практичному плані азербайджанська нафта вже поставляється на українські заводи.