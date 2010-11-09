У Києві біля станції метро зарізали чоловіка і поранили дівчину
11:52, 09 листопада 2010Суспільство
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Порушили кримінальну справу
Вчора ввечері у Києві на виході зі станції метро «Лівобережна» невідомий ножем вбив чоловіка та поранив 19-річну дівчину - свідка.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, вбивство сталося о 20.55 на вулиці Раїси Окіпної, 2. Невідомий вдарив ножем у шию жителя Броварів, 1970 року народження, а потім також вдарив у груди дівчину, яка виявилася випадковим свідком. Її госпіталізовано.
За фактом вбивства порушено кримінальну справу.
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