У Києві біля станції метро зарізали чоловіка і поранили дівчину

Вчора ввечері у Києві на виході зі станції метро «Лівобережна» невідомий ножем вбив чоловіка та поранив 19-річну дівчину - свідка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, вбивство сталося о 20.55 на вулиці Раїси Окіпної, 2. Невідомий вдарив ножем у шию жителя Броварів, 1970 року народження, а потім також вдарив у груди дівчину, яка виявилася випадковим свідком. Її госпіталізовано.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.